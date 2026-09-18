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137 пожара са потушени за последното денонощие

137 пожара са потушени за последното денонощие
БТА

26 от пожарите са причинили преки материални щети

През изминалото денонощие са потушени общо 137 пожара, при които няма загинали или пострадали, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР на сайта на ведомството. Данните са към 6:00 ч. тази сутрин.

Общо 175 сигнала за произшествия са получили противопожарните звена.

26 от пожарите са причинили преки материални щети. Сред тях са 11 в жилищни сгради, един в промишлена, шест в транспортни средства и един в горски масив.

Други 111 пожара са били без материални щети. От тях 70 са в сухи треви, горска постеля и храсти, един - в стърнище, а 35 - в отпадъци.

През денонощието са извършени и 32 спасителни дейности и помощни операции. Седем от тях са били при катастрофи в транспортни средства, както и при различни инциденти и ситуации, и в помощ и съдействие на различни структури и граждани.

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