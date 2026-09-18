137 пожара са потушени за последното денонощие

През изминалото денонощие са потушени общо 137 пожара, при които няма загинали или пострадали, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР на сайта на ведомството. Данните са към 6:00 ч. тази сутрин.

Общо 175 сигнала за произшествия са получили противопожарните звена.

26 от пожарите са причинили преки материални щети. Сред тях са 11 в жилищни сгради, един в промишлена, шест в транспортни средства и един в горски масив.

Други 111 пожара са били без материални щети. От тях 70 са в сухи треви, горска постеля и храсти, един - в стърнище, а 35 - в отпадъци.

През денонощието са извършени и 32 спасителни дейности и помощни операции. Седем от тях са били при катастрофи в транспортни средства, както и при различни инциденти и ситуации, и в помощ и съдействие на различни структури и граждани.