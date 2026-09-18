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Играч на Залцбург след победата над Левски: Обичам, когато има такава атмосфера

Играч на Залцбург след победата над Левски: Обичам, когато има такава атмосфера
БТА

Бартош Мазурек похвали публиката в София и призна, че "сините" са поели инициативата след почивката

Полузащитникът на Залцбург Бартош Мазурек остана доволен от представянето на своя тим при победата над Левски в първия кръг от основната фаза на Лига Европа.

19-годишният поляк подчерта, че австрийският тим е контролирал по-добре случващото се през първото полувреме и е успял да създаде достатъчно положения пред вратата на "сините".

"Силно представяне от целия отбор. През първото полувреме играхме много добре, контролирахме нещата, създадохме положения", заяви Мазурек.

Младият полузащитник обърна специално внимание и на атмосферата по трибуните в София. Вместо да го притесни, пълният стадион му е подействал мотивиращо.

"За мен това, че стадионът беше пълен, беше по-добре. Обичам, когато има атмосфера", каза футболистът на Залцбург.

Мазурек призна, че след почивката Левски е успял да поеме повече инициативата, но според него австрийците са останали стабилни в защита.

"През втората част съперникът донякъде пое контрола върху мача, но ние пак имахме шансове, а и се защитавахме солидно и не им позволихме да ни застрашат сериозно", добави той.

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