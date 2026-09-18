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България - Полша е най-посетеният мач от групите на на европейското по волейбол

България - Полша е най-посетеният мач от групите на на европейското по волейбол
БФ Волейбол

13 186 души са изгледали на живо победата на националите в сряда (16 септември)

Победата на България над Полша с 3:2 гейма в последния ден от група В на европейското първенство по волейбол е най-посетеният мач от първата фаза на турнира. Това сочат данните за зрителския интерес към 34-тото издание на шампионата на Стария континент за мъже, което се провежда в четири държави - Италия, България, Румъния и Финландия.

Сърце, душа за България: Волейболните национали ни накараха да се гордеем

Героичният успех на „лъвовете" в сряда (16 септември) е изгледан на живо от 13 186 души в зала „Арена 8888" в София, показва статистиката на европейската конфедерация (CEV). Втората най-голяма аудитория се е събрала в зала „Нокия Арена" в Тампере за победата на домакина Финландия с 3:2 над Белгия миналата събота (12 септември) - 12 338 фенове.

Българската столица е привлякла второто най-голямо количество зрители в четирите групи на Евроволей 2026. Изиграните дотук 15 мач са събрали общо 61 246 запалянковци, или средно по 4083 на мач. Разбира се, интересът в София е генериран основно от срещите на българския национален отбор, чиито пет двубоя са продали общо 54 310 билета, или почти 90% от всичките у нас.

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