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Финансисти: Публичният сектор в страната е два пъти по-раздут от средното в ЕС

Финансисти: Публичният сектор в страната е два пъти по-раздут от средното в ЕС
Pixabay

По-богатите домакинства имат депозити, а по-бедните трупат бързи кредити, каза експерт

Публичният сектор в страната е два пъти по-раздут от средното в ЕС, каза пред БТВ финансовият анализатор Макс Баклаян.

"Друг фактор е, че лихвите в банките са много ниски. Няма как държавата да противодейства на повишаващите се цени на петрола и енергията. Трябва да се научим да живеем с тези цени. Иран контролира Ормузкия проток и Персийския залив. САЩ трябва да се съобразят“, каза още експертът.

Реалната инфлация е 10%. Вие губите 10% покупателна способност на годишна база, ако не вложите парите си. Инфлацията ще ги изяжда все по-бързо. Традиционният актив през последните 25 години достигна нива, от които вече няма да расте. Говоря за имотния пазар. Големи имотни инвеститори казват, че има 70% спад на сделките“, допълни той.

Моят съвет е хората да инвестират в знание и образование", каза той.

"Златото е един от активите, които са се доказали през последните 5000 години, като твърди пари, като актив, който се представя изключително добре във високоинфлационна среда", добави експертът.

Според него криптовалутите са изключително рискови.

"Там много добре трябва да разбирате. Там волатилността е огромна, което кара масовия инвеститор да играе на казино, на рулетка и да губи в повечето случаи. Това е доказано", посочи той.

"А за акциите, ако погледнете няколко големи индекса, като индекса на Уорън Бъфет, който показва големината на американския капиталов пазар спрямо американската икономика, там е адски надценен. Така че и фондовият пазар е доста надценен“, посочи Баклаян.

По-богатите домакинства имат депозити. По-бедните трупат бързи кредити. Ако говорим за инфлация, в тази криза няма какво да направим. Цените ще продължат да се повишават. Ако слушаме НСИ едва ли не намаляват. Ние сме с най-голям ръст на средната работна заплата в ЕС. Това стимулира много потреблението, което води до тази инфлация. Трябва да се намалят щатните позиции в публичния сектор и да спре увеличаването на заплатата“, коментира финансистът Никола Филипов.

Каквото и да си говорим, държавата има лимитиран инструментариум, с който може да влияе върху цените“, посочи Филипов.

 

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