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Дете зад волана на фона на чалга: Родители се хвалят в социалните мрежи (ВИДЕО)

Дете зад волана на фона на чалга: Родители се хвалят в социалните мрежи (ВИДЕО)
Стопкадър БТВ

Детето е на видима възраст около 4–5 години

Кадри с малко дете, което управлява автомобил, се завъртяха в социалните мрежи, съобщава БТВ.

Според автора на сигнала това не е изолиран случай. По думите му подобни кадри периодично се появяват в социалните мрежи, като родители или близки на децата ги публикуват като повод за гордост, без очевидно да отчитат сериозния риск.

„За пореден път има публикация във Facebook на дете, управляващо МПС на фона на чалга, с което гордите родители се хвалят в социалните мрежи“, пише Николай Петров.

Детето е на видима възраст около 4–5 години. 

Не е ясно къде точно е заснет записът, кога е направен и кой е собственикът на автомобила. 

На кадрите се вижда, че автомобилът се движи на път, по който има и други превозни средства и хора. 

Случаят поставя въпроса и за ролята на възрастните, които допускат или насърчават подобно поведение. Вместо да бъде възприемано като забавление, предоставянето на автомобил на толкова малко дете може да се превърне в опасен пример.

На този етап няма информация дали по случая е сезирана полиция или друга компетентна институция. Не е известно и дали видеото е било проверено от органите на реда.

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