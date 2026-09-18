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Александър Пулев: Предприехме мерки в земеделието, транспорта, логистиката

Александър Пулев: Предприехме мерки в земеделието, транспорта, логистиката
Снимка: БТА

Предоставени са 55 млн. (евро) като подкрепа на тежкотоварните превозвачи, каза той

"Българското правителство е близко до индустрията, до определящите сектори в българската икономика. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми. Правителството предприе основни превантивни мерки, които бяха заложени в Бюджет 2026 и ще заработят още преди края на септември". Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в МС след заседанието между институциите за набелязване на мерки за справяне с високите цени на горивата

В секторите земеделие, транспорт, логистика предприехме мерки, които да работят обективно в условия на кризи и ръста на цените на горивата да не води до повишаване на цените на хранителните продукти и на стоки от първа необходимост на услугите, каза Пулев.

Той изтъкна, че са предоставени 55 млн. (евро) като подкрепа на тежкотоварните превозвачи. "По-голямата част от тях се конкурират на международните пазари така че тази субсидия беше важна да не губят нивото на конкурентноспособност и всяка промяна в тяхната работа да не повишава цените на храните", допълни Александър Пулев.

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