Италия се измъчи със Словения, но завърши първа в групата на ЕвроВолей

Световният шампион Италия приключи груповата фаза на ЕвроВолей 2026 с трудна победа над Словения с 3:2 (25:19, 25:22, 27:29, 19:25, 15:9) в Модена.

Италианците поведоха с 2:0 гейма, но словенците успяха да се върнат в срещата и да стигнат до тайбрек. В решителната пета част домакините отново наложиха волята си и затвориха мача при 15:9.

С успеха Италия завърши на първо място в Група "А" и на осминафиналите ще се изправи срещу Дания на 20 септември в Торино. Словения остана втора и ще играе срещу Сърбия ден по-късно.

Ник Муянович беше най-резултатен в срещата с 19 точки за Словения, Клемен Сен добави 16, а Рок Брачко завърши с 13. За Италия Камил Рахлички реализира 13 точки.

В другия мач от групата Гърция надделя над Словакия с 3:1 (25:17, 21:25, 25:22, 25:17) и си осигури осминафинал срещу Финландия. Ангелос Марку поведе гърците с 21 точки, а доскорошният волейболист на Левски София Юлиус Фиркал беше най-резултатен за Словакия с 14.

В Група "С" Белгия победи Сърбия с категоричното 3:0 (25:19, 25:21, 25:16) и завърши на първо място. На осминафиналите белгийците ще срещнат Чехия в Торино на 21 септември.

Фере Регерс беше най-резултатен за Белгия с 16 точки, Сам Деру добави 14, а Дражен Лубурич завърши с 11 за Сърбия.

В другата среща от групата Естония надделя над домакина Финландия с 3:2 (22:25, 25:21, 25:22, 20:25, 15:11). Рене Тепан реализира 24 точки за победителите, докато Лука Мартила завърши с 22 за Финландия.

След края на груповата фаза Финландия ще срещне Гърция, Сърбия ще се изправи срещу Словения, а Белгия ще играе срещу Чехия в директните елиминации.