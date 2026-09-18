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Млад шофьор блъсна 66-годишна жена на пешеходна пътека в Стара Загора и избяга

Млад шофьор блъсна 66-годишна жена на пешеходна пътека в Стара Загора и избяга
pixabay

19-годишният водач е установен по-късно, жената е прегледана и освободена

66-годишна жена е била блъсната от 19-годишен шофьор на пешеходна пътека в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Произшествието е регистрирано на 17 септември на кръстовището на ул. „Петър Парчевич“ и ул. „Христо Ботев“. Жената е прегледана и освободена.

След инцидента младият водач е напуснал мястото, но по-късно е установен от полицейски екип. На шофьора е съставен акт за установено административно нарушение. Той не е тестван за употреба на алкохол.

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