Млад шофьор блъсна 66-годишна жена на пешеходна пътека в Стара Загора и избяга

66-годишна жена е била блъсната от 19-годишен шофьор на пешеходна пътека в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Произшествието е регистрирано на 17 септември на кръстовището на ул. „Петър Парчевич“ и ул. „Христо Ботев“. Жената е прегледана и освободена.

След инцидента младият водач е напуснал мястото, но по-късно е установен от полицейски екип. На шофьора е съставен акт за установено административно нарушение. Той не е тестван за употреба на алкохол.