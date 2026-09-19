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Мицотакис след повишените оценки за Гърция: Икономиката ни продължава да се развива

Мицотакис след повишените оценки за Гърция: Икономиката ни продължава да се развива
АР/БТА

Премиерът посочи, че икономическата стабилност трябва да създаде условия за по-високи заплати и доходи

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис определи като потвърждение на водената от правителството икономическа политика поредните подобрения в оценките за гръцката икономика от международните рейтингови агенции Moody’s и Scope, съобщи гръцката обществена телевизия ERT.

В рамките на 24 часа Moody’s е повишила перспективата пред гръцката икономика, а Scope е подобрила кредитния рейтинг на страната.

Мицотакис заяви, че оценките показват устойчивото развитие на гръцката икономика на фона на международната несигурност. По думите му страната вече е пример за икономическа стабилност, растеж, реформи и намаляване на публичния дълг.

Гръцкият премиер подчерта, че именно международните рейтингови агенции, които преди години определяха гръцките облигации като високорискови, сега дават положителна оценка на развитието на страната.

Според Мицотакис подобренията в оценките затвърждават представата за Гърция като държава с политическа и икономическа стабилност. Той заяви още, че постигнатото е резултат от общите усилия на правителството и гражданите.

Премиерът посочи, че икономическата стабилност трябва да създаде условия за по-високи заплати и доходи, повече работни места и по-големи възможности на държавата да подкрепя домакинствата и бизнеса при необходимост.

„Гърция продължава напред въпреки бурното време. С план, последователност, надежда и резултати“, заяви Мицотакис.

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