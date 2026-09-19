Йотова: Ще водя позитивна кампания, няма да отговарям на личните атаки

Президентът Илияна Йотова заяви, че част от хората, които според нея стоят зад негативната кампания срещу нея, преди месеци са ѝ предложили да водят подобна кампания срещу един от сегашните ѝ опоненти в президентската надпревара. Държавният глава обяви, че е отказала и възнамерява да води позитивна кампания, основана на разговори с хората.

„Аз мога да споря с аргументи, аз мога да споря с доводи. Мога да споря с факти, с примери, но не мога да споря с лъжи“, заяви Йотова в ефира на БНТ.

По думите ѝ част от хората, които стоят зад настоящата кампания срещу нея, преди месеци са ѝ предложили да използват подобен подход срещу човек, който тогава е бил служебен министър-председател, а сега е сред участниците в президентската надпревара. Йотова заяви, че е отказала предложението.

„Кампанията ми ще бъде позитивна“

Президентът каза, че няма намерение да отговаря на лични атаки със същите средства.

„Кампанията ще бъде позитивна. Кампанията ще бъде разговор с хората по най-важните проблеми на страната“, заяви тя.

Йотова определи водената срещу нея кампания като „много лична“ и „много брутална“, но посочи, че оценката за причините за това трябва да бъде оставена на анализаторите и журналистите.

За отношенията с Румен Радев

Йотова коментира и отношенията си с премиера Румен Радев. По думите ѝ той се справя добре начело на правителството, а ако тя спечели президентските избори, отношенията между тях ще продължат да се основават на взаимно уважение и сътрудничество.

Тя определи като една от най-силните черти на Радев от времето му като президент последователността в отстояването на принципите му.

Йотова заяви също, че като държавен глава би критикувала правителството, когато смята, че дадено решение или закон не защитава достатъчно добре обществения интерес.

Йотова коментира и случая „Петрохан“

Президентът се спря и на разследването на смъртните случаи край Петрохан и Околчица, определяйки случая като „една от най-кървящите рани“ за българското общество.

Тя постави въпроса как обществото и институциите са допуснали съществуването на среда, в която деца са останали извън училище и са попаднали в обкръжението на хората, свързани със случая.

Според Йотова разследването трябва да стигне докрай и да установи дали подобни структури съществуват и на други места.

За помилването на „петричкия Ескобар“

Държавният глава отговори и на критиките около решението за помилване на мъж, известен като „петричкия Ескобар“.

Йотова заяви, че решението е било взето въз основа на експертни оценки, медицински заключения и предвидената в закона процедура.

По думите ѝ при разглеждането на случая са били поискани допълнителни проверки от Министерството на правосъдието, а решението е било взето въз основа на наличните към онзи момент документи.

„Веднъж журналист, завинаги журналист“

В началото на разговора Йотова се върна и към годините си като журналист в Българската национална телевизия.

„Веднъж журналист, завинаги журналист“, заяви тя и определи БНТ като огромна школа в професионалния си път.

Според нея работата в телевизионните новини я е научила на откровеност и на необходимостта да се изгражда доверие с аудиторията.

Повод за разговора беше 1000-ното издание на „Денят започва с Георги Любенов“.

На финала Йотова коментира и международната обстановка, като заяви, че според нея мирът в световен мащаб е възможен и че пътят към него минава през преговори.