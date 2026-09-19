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Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

В близост до аерогарата са били забелязани „неоторизирани безпилотни самолетни системи“

Летището в Люксембург временно преустанови работа през нощта заради засечени дронове в района, съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни от платформата за проследяване на полети Flightradar24.

Спирането е засегнало както излитащите, така и пристигащите самолети. По-късно тази сутрин работата на летището в столицата на Великото херцогство е била възстановена.

В близост до аерогарата са били забелязани „неоторизирани безпилотни самолетни системи“. От ръководството на летището уточниха, че решението за временно спиране на полетите е било превантивно и е имало за цел да гарантира безопасността на пътниците, екипажите, служителите и самолетите.

Люксембургските власти засега не са съобщили кой е управлявал дроновете и откъде са били изстреляни, отбелязва Ройтерс.

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