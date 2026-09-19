Русия за първи път включи окупираните украински територии в парламентарните избори

За първи път след началото на пълномащабната война Русия включи жителите на украинските територии, които Москва обяви за анексирани, в изборите за Държавната дума.

Вотът е част от тридневните парламентарни избори в Русия, които започнаха вчера, предаде Асошиейтед прес.

Гласуването в Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област е започнало още в края на миналия месец. Руските власти посочват съображения за сигурност като причина за по-ранното провеждане на вота. По техни данни в четирите региона има около 3,5 милиона избиратели.

Москва обяви анексирането на четирите области през септември 2022 г., въпреки че не контролира изцяло нито една от тях. Международната общност не признава този акт.

Избори се провеждат и в Крим, който Русия анексира през 2014 г. В една от секциите в контролираната от Русия част на Донецка област гласоподаватели са пускали бюлетините си в урна в присъствието на въоръжен войник.

Руският президент Владимир Путин подчерта значението на вота в тези райони за Държавната дума. В реч в сряда той заяви, че местните жители гласуват за първи път за руския парламент след „възсъединението си с Русия“. Путин отбеляза също, че във вота участват и руски военнослужещи, които се намират на фронта.

Украинските власти определиха гласуването в окупираните територии като незаконно и призоваха чуждите правителства и международните организации да не признават изборите. Киев също предупреди украинските граждани да не участват в организацията на вота, като посочи, че това може да доведе до наказателна отговорност.

Коалиция от девет украински правозащитни организации призова жителите на контролираните от Русия райони да не гласуват. Според организациите провеждането на руски избори там представлява опит изборният процес да бъде използван за легитимиране на руската окупация и претенциите на Москва към украински територии.

Европейската комисия също заяви, че Европейският съюз не признава и няма да признае изборите, провеждани в окупираните украински територии, нито резултатите от тях. Говорителят на ЕК Кристиан Ваиганд определи вота като нарушение на международното право.

Украински правозащитници съобщават и за случаи на натиск върху местното население. Виолета Артьомчук от организацията „SOS Донбас“ заяви пред Асошиейтед прес, че членове на местни избирателни комисии обикалят домовете, придружавани от руски военнослужещи и служители на службите за сигурност, и принуждават хората да гласуват.

По думите ѝ назначените от Москва власти оказват натиск върху държавни служители, пенсионери и получатели на социални помощи, като ги заплашват, че могат да бъдат лишени от средства или хуманитарна подкрепа, ако не участват във вота.

Украинският политически анализатор Володимир Фесенко определи пред Асошиейтед прес изборите, организирани в условията на руско военно присъствие, като фарс. Според него провеждането на вот на фона на продължаващи бойни действия показва отношението на Кремъл към изборния процес и към населението в окупираните територии.

Руските власти от своя страна представят участието на жителите на тези райони като част от политическото им включване в Руската федерация.