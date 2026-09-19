Журналистът Николай Станоев пред Таралеж: Възможна реформа на ООН е разширяването на Съвета за сигурност

Традиционно от години се говори за необходимостта от реформи в Съвета за сигурност на ООН. По-конкретно за необходимостта Съветът за сигурност да бъде разширен с повече постоянни страни членки. Това заяви пред Таралеж журналистът Николай Станоев.

Той коментира въпроси, свързани с 81-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

"Всички погледи са насочени към започващите във вторник другата седмица общи политически дебати. Тази година се очакват общо 150 от 193 страни членки на ООН да бъдат представени на ниво държавен или правителствен ръководител, останалите са на ниво външен министър", посочи журналистът.

По думите му сложната геополитическа конюнктура намери отражение и в избора на председателя на сесията на ООН. Това е протоколно решение, тъй като отделните региони се редуват в изземането на този пост.

"Тази година обаче представителят на Азия – външният министър на Бангладеш – Халилур Рахман, имаше неочаквана конкуренция от страна на един кипърски дипломат – Андреас Какурис. Той бе избран след доста оспорвани избори, само с няколко гласа разлика. Това отразява геополотическото разделение, тъй като Какурис беше представител на Запада, а Рахман се смята, че има подкрепата на редица източни сили, макар че гласуването е тайно и не е ясно кой как е гласувал. Самият факт, че имаше конкуренция е показателен", посочи коментаторът.

"Трябва да се отбележи, че традиционно от години се говори за необходимостта от реформи в Съвета за сигурност на ООН. По-конкретно за необходимостта Съветът за сигурност да бъде разширен с повече постоянни страни членки, което отразява тяхната нараснала роля на глобалната сцена – традиционно Индия, Германия, големи африкански страни като Република Южна Африка и Нигерия предявяват претенеции за постоянно място в Съвета за сигурност", каза Станоев, който е международен анализатор и дългогодишен служител в Дирекция Международна информация на БТА.

По думите му това право на вето на петте постоянни членки на практика блокира работата на Съвета за сигурност много често (особено, ако някоя от тях е замесена в конфликт, както Русия в Украйна например). Тази реформа особено по същество се блокира именно поради това геополитическо противопоставяне.

"Ще е любопитно е да видим и как ще се отрази при избора на следващия генерален секретар на ООН. Мандатът на сегашния – португалец Антониу Гутериш, изтича в края на тази година, той няма право на трети петгодишен мандат. По принцип се смята, че следващият генерален секретар трябва да е представител на Латинска Америка. Също така досега жена не е заемала този пост, смята се, че и това е фактор. Първите две неофициални гласувания показаха, че няма явен фаворит. Не е ясен съответно изборът", заяви Станоев.

Той също така открои значението на срещата, посветена на целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Целите са 17, в различни сфери – най-вече в социалноикономическото развитие, екология.

По думите му традиционно тези срещи са доминирани от изоставането, прави се преглед какво не е постигнато, какви проблеми предстоят пред човечеството, за това че все още остават много бедни хора по света и за други проблеми, свързани със социалноикономическото развитие.

"Очаквам, че и тази година положението няма да се промени, каза Станоев, като обърна внимание на сложната геополитическа ситуация с войните в Украйна, Близкия изток, които са изострени от бедността и сушата.

"Не очаквам и тази година да е по-различна, като и сегашната среща ще бъде доминирана от предупреждения за опасностите, които предстоят", каза Станоев.

По думите му "новото предизвикателство е изкуственият интелект".

"На фона на очакванията какво може да донесе, се чуват и предупрежденията, че той може да излезе извън контрол", каза Станоев.

По отношение на очакванията от срещите на президента Илияна Йотова и българската делегация в рамките на годишната сесия журналистът посочи, че в различни изказвания досега президентът Йотова е казвала, че ще отправи послания за мир, сигурност, стабилност, за решаване на конфликти по пътя на дипломацията.

"Иначе България традиционно има своята роля в ООН като гарант за мира, не само на Балканите, но и в Европа за изпълнение на целите за устойчиво развитие, така че България е една доста предвидима страна с устойчива външна политика в това отношение и се очаква тази линия да продължи", изтъкна Станоев.

По думите му в тази сложна геополитическа ситуация неминуемо глобалните конфликти ще прозират през официалната програма.

"Аз очаквам държавните и правителствени ръководители, които ще излязат да говорят на трибуната на ООН, всеки да прокара своята теза. По принцип традиционно израелският премиер Бенямин Нетаняху прави остри изказвания по адрес на Иран, и Русия, и Украйна ще защитават своята теза. Като цяло на тези сесии най-важни са срещите в кулоарите. Очаква се тази година да има срещи в кулоарите, посветени на войната в Украйна, на конфликта в Близкия изток", каза журналистът.

Според него тъй като на практика целият световен политически елит ще се събере другата седмица в Ню Йорк, всеки ще лобира за това да постигне своите цели. Така че предстоят много срещи, разговори, призиви за мир.

Относно прехода към нисковъглеродна икономика коментаторът посочи, че на 23 септември ще има среща на високо равнище за действията в областта на климата и справедливия преход.

"На нея по-конкретно ще бъде обсъдено как преходът към нисковъглеродна икономика", каза Станоев.

"Големият въпрос е този преход да бъде справедлив и приобщаващ, така че всички да спечелят от него и особено бедните и уязвими групи да не загубят. Тук големите спорове са свързани с това кой да плати за този преход, в това отношение прозира рязко разделението между индустриализирания свят, т. нар. глобален север и по-бедните и тепърва развиващи се страни от т. нар. Глобален юг.

Тъй като ООН е една трибуна, която се ограничава с повече политически декларации, аз очаквам да бъдат отправени пожелания за един справедлив преход, в който да не бъде изключен никой. Но в крайна сметка не очаквам съществено развитие от реалните действия на терен", посочи още Станоев.