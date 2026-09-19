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Монако излезе начело в Лига 1 месец преди гостуването на ЦСКА

Монако излезе начело в Лига 1 месец преди гостуването на ЦСКА
Снимка: Фейсбук-страницата на Монако

Първият съперник на „червените“ в Лигата на конференциите победи Ланс с 2:1

Монако се изкачи на върха във френската Лига 1 след домакинска победа с 2:1 над Ланс в двубой от петия кръг.

Монегаските събраха 13 точки и оглавиха временното класиране. Ланс остана с четири точки на десетата позиция.

Домакините можеха да поведат още в деветата минута, но попадението на Матис Аблин беше отменено заради засада. В 28-ата минута гол на Едан Диоп също не беше зачетен по същата причина.

Четири минути по-късно Монако все пак откри резултата. Аблин намери Парис Брунер в наказателното поле, а германецът изпрати топката в долния десен ъгъл.

В началото на второто полувреме втори гол на Аблин беше отменен заради засада. Така общият брой на незачетените попадения за домакините достигна три.

Ланс изравни в 57-ата минута. Флориан Товен центрира от корнер, а Матийо Удол се разписа с глава за 1:1.

Победата на Монако дойде шест минути преди края, когато Жонатан Гради си отбеляза куриозен автогол.

Френският тим ще гостува на ЦСКА в София на 15 октомври в първия мач на „червените“ от основната фаза на Лигата на конференциите.

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