Кейн с исторически рекорд, Олисе с хеттрик при голово шоу на Байерн

Байерн Мюнхен разгроми Унион Берлин със 7:0 у дома в двубой от четвъртия кръг на Бундеслигата. Хари Кейн отбеляза своите голове номер 100 и 101 в германското първенство, а Майкъл Олисе записа първия хеттрик в клубната си кариера.

Баварците се изкачиха на върха в класирането с 10 точки от четири мача преди останалите срещи от кръга.

Емоционалният момент в двубоя дойде в 18-ата минута. Джамал Мусиала, който премина през трудни месеци заради здравословни проблеми, откри резултата с неспасяем удар от границата на наказателното поле.

В 39-ата минута Олисе беше съборен в наказателното поле, а Кейн реализира отсъдената дузпа. Това беше стотният му гол в Бундеслигата, постигнат само в 98 мача.

Английският нападател достигна границата от 100 попадения с 31 двубоя по-бързо от досегашния рекордьор Дитер Мюлер.

Олисе направи резултата 3:0 преди почивката с красиво изпълнение. Байерн игра със специален екип, посветен на Октоберфест, и превърна срещата в истински празник за своите привърженици.

Кейн отбеляза втория си гол с глава в 54-ата минута. След това мароканският национал Исмаел Сайбари реализира първото си попадение в Бундеслигата.

Олисе оформи хеттрика си с два гола в рамките на три минути - в 73-ата и 76-ата. В края на мача след контузия се завърна и Серж Гнабри.

Унион Берлин продължава да няма победа през сезона под ръководството на Мауро Лустринели и остава сред последните три отбора в класирането.