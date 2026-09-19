Eлектропреносната мрежа на Куба се срина

Електропреносната мрежа на Куба е претърпяла пълен срив снощи, съобщи Министерството на енергетиката на страната в социалните мрежи. Информацията е цитирана от Ройтерс.

По данни на ведомството прекъсването на електрозахранването е засегнало повече от 9 милиона души в карибската държава, чието население е близо 11 милиона.

Кубинската електроенергийна система е подложена на сериозен натиск заради недостига на гориво и влошеното състояние на инфраструктурата. Според информацията, цитирана от Ройтерс, допълнителен фактор е и наложената от САЩ петролна блокада.

Проблемите с електрозахранването не са новост за жителите на Куба. Дори когато мрежата работи, страната редовно е засегната от продължителни прекъсвания на тока.