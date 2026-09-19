Промени в движението по бул. „Владимир Вазов“ в София до 24 септември

Временна организация на движението се въвежда от днес, 19 септември, по бул. „Владимир Вазов“ в София. Ограниченията ще останат в сила до 24 септември включително и ще засегнат както автомобилния трафик, така и маршрутите на част от градския транспорт, съобщиха от Столичната община.

Причината за промените са строителните дейности, свързани с третата линия на софийското метро.

Къде се променя движението по бул. „Владимир Вазов“

От 19 до 24 септември се забранява движението на автомобили по северното платно на бул. „Владимир Вазов“ в участъка между ул. „Поп Груйо“ и ул. „Станислав Доспевски“. Трафикът ще бъде организиран двупосочно в южното платно на булеварда.

Промени се въвеждат и по ул. „Поп Груйо“ между ул. „Могилите“ и бул. „Владимир Вазов“.

В участъка на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Ген. Инзов“ движението ще бъде двупосочно по северното платно.

Временна организация ще има и по ул. „Ген. Инзов“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „574“.

Скъсяват маршрутите на тролеи №1 и №3

Промените засягат и обществения транспорт. От 19 до 24 септември включително маршрутите на тролейбусни линии №1 и №3 се скъсяват до спирка „Пътностроителна техника“, която е крайна станция и на автобус №100.

В посока „Пътностроителна техника“ тролейбусите ще се движат от „Пета градска болница“ и „УМБАЛ Св. Анна – ухо“ по обичайните си маршрути до спирка „Ул. Витиня“ на бул. „Владимир Вазов“. Оттам ще продължават надясно по локалното платно на булеварда и наляво по ул. „Бесарабия“ до „Пътностроителна техника“, която временно става начална и крайна спирка.

В обратната посока тролеите ще потеглят от „Пътностроителна техника“, след което ще преминават по северното платно на ул. „Витиня“, ще завиват наляво по западното ѝ платно и надясно по бул. „Владимир Вазов“, откъдето ще продължават по обичайните си маршрути.

В променения участък тролейбуси №1 и №3 ще обслужват спирките „Ул. Бесарабия“, „Пътностроителна техника“ и „Ул. Витиня“, които се използват и от автобус №100.

Нова спирка при метростанция „Ген. Владимир Вазов“

Разкрива се и нова спирка с код 2933 – „Метростанция Ген. Владимир Вазов“. Тя ще бъде разположена в северното платно на бул. „Владимир Вазов“, на около 100 метра преди ул. „Станислав Доспевски“.

От Столичната община уточняват, че спирката е част от приетата постоянна организация на движението.

Променя се и маршрутът на автобус №78

В посока кв. „Враждебна“ автобусите ще се движат от Централна гара по обичайния маршрут до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Поп Груйо“. След това ще продължават направо по булеварда, наляво по ул. „Станислав Доспевски“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ и ул. „Поп Груйо“.

Автобусите ще правят обратен завой при крайната станция на линия №120, след което ще продължават по обичайния маршрут към кв. „Враждебна“.

В посока Централна гара автобус №78 ще се движи от кв. „Враждебна“ до ул. „Поп Груйо“ и входа към крайната станция на линия №120. След обратен завой автобусите ще продължават по ул. „Поп Груйо“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ и бул. „Владимир Вазов“, откъдето ще се връщат към редовния си маршрут.

За линия №78 временно се закрива спирка „Ул. Поп Груйо“ на бул. „Владимир Вазов“ в посока Централна гара.

Същевременно се възстановяват маршрутите на автобусна линия №120 и на нощната автобусна линия.

Три нови метростанции по третата линия бяха открити през август

Промените в движението са свързани с развитието на третата линия на метрото в София. На 14 август бяха открити три нови метростанции – „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Новият участък е с дължина близо три километра и разширява метрото в североизточната част на столицата.

Архитектурата на трите станции е съобразена с районите, в които се намират. Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ например е оформена с препратки към едноименния стадион и футболната легенда Георги Аспарухов.