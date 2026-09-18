Без синя и зелена зона в София на 22 септември

Шофьорите в София няма да плащат за синя и зелена зона на 22 септември. По повод Деня на независимостта зоните за почасово платено паркиране в столицата няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Така в рамките на празничния ден автомобилите ще могат да бъдат паркирани на местата, които обичайно попадат в платените зони, без да се изпраща SMS или да се заплаща престоят по друг начин.

Промяната важи само за 22 септември.

От 23 септември синята и зелената зона възстановяват работа по обичайния си график, като отново ще се прилагат стандартните правила за почасово платено паркиране.