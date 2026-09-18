Дания ускорява военната помощ за Украйна

Дания ще ускори предоставянето на нов пакет военна помощ за Украйна след инцидента, при който руска фрегата е изстреляла сигнални ракети в близост до датски военен хеликоптер, съобщава Ройтерс.

Инцидентът е станал в международни води. По данни на Копенхаген руският кораб е изстрелял ракетите без предупреждение, докато датският хеликоптер е извършвал снимки на плавателния съд.

Москва представя различна версия, като твърди, че хеликоптерът е извършвал опасни маневри в близост до руската фрегата.

На фона на напрежението датското правителство обяви, че ще предостави 1,8 милиарда датски крони, или около 276 милиона долара, за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.

„Ако руснаците си мислят, че могат да ни изплашат, нашият отговор е да засилим подкрепата си за Украйна по-бързо, отколкото възнамерявахме“, заяви министърът на отбраната Йепе Брус след среща с депутати.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен също подчерта, че страната няма да ограничава помощта си за Украйна заради подобни инциденти.

Дания е сред държавите, които оказват значителна подкрепа на Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г., като е и един от водещите донори на глава от населението.