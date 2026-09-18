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Коли за социални услуги се оказаха при кмета и заместниците му: МВР отчете щети за над 170 000 евро във Враца

Коли за социални услуги се оказаха при кмета и заместниците му: МВР отчете щети за над 170 000 евро във Враца
Община Враца

"Фолксваген Туарег" и два "Форд Куга" не са използвани от социалните звена, за които са били закупени, а материалите от проверката вече са изпратени на прокуратурата

Три автомобила, закупени от Община Враца за нуждите на социални услуги, са били използвани от кмета Калин Каменов и двама негови заместници, показва приключила проверка на Икономическата полиция.Според МВР установените щети са за над 170 000 евро, а материалите са изпратени на Окръжната прокуратура във Враца с мнение за образуване на досъдебно производство.

Проверката е започнала след публикация в интернет за предполагаемо неправомерно използване на автомобили, предназначени за социални дейности в общината.

Става дума за две обществени поръчки, по които са закупени един "Фолксваген Туарег" и два автомобила "Форд Куга". По документи те е трябвало да обслужват "Център за обществена подкрепа" и социалната услуга "Асистентска подкрепа".

МВР открива проблеми и при самите поръчки

При проверката на тръжната документация полицията е установила, че заложените технически характеристики са ограничавали кръга на потенциалните участници. Според МВР част от изискванията са съответствали на "личните желания за оборудване" на хората, които впоследствие са управлявали автомобилите.

Установени са и нарушения при отчетността и документирането на използването на колите.

По данни на полицията автомобилите не са посещавали социалните услуги, за които са били предназначени, а служители на тези звена не са били оправомощавани да ги управляват. В пътните книжа също липсват данни те да са били използвани от работещите в социалните услуги. Вместо това МВР посочва, че колите са експлоатирани от кмета Калин Каменов и двама заместник-кметове.

Материалите са предадени на прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство за престъпление по служба по чл. 282, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Каменов от своя страна заявява, че автомобилите не са използвани за лични нужди.

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