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Министерството на икономиката отговори на опозицията за мерките срещу поскъпването на горивата

Министерството на икономиката отговори на опозицията за мерките срещу поскъпването на горивата
БТА

От ведомството защитиха помощта за над 300 млн. евро и определиха критиките срещу нея като политически манипулации

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията излезе с позиция по повод критиките на опозиционни партии към мерките на правителството заради високите цени на горивата. По-рано през деня ГЕРБ постави под съмнение ефективността на част от предложенията и свърза момента на обявяването им с предстоящата президентска кампания.

От министерството посочиха, че пакетът за над 300 млн. евро е насочен към обществения транспорт, автобусните превозвачи, земеделските производители и социално уязвимите групи. Правителството представи мерките като част от усилията за ограничаване на ценовия натиск и подкрепа на домакинствата и бизнеса.

"Осигурената от правителството помощ от над 300 млн. евро поради ръста на цените на горивата в подкрепа на обществения транспорт, автобусните превозвачи, земеделските производители и най-уязвимите обществени групи е базирана на реални данни и има общ стабилизиращ ефект в социалната сфера и икономиката", се казва в позицията на ведомството.

От министерството отхвърлиха и критиката към начина, по който се определят получателите на помощ.

"За разлика от други, това правителство не дели социално уязвимите хора на такива, които притежават автомобили, и такива, които не притежават, тъй като всички са потърпевши от кризата с доставки на енергийни ресурси", заявиха от МИИИ.

В позицията се прави и препратка към мерките от 2022 година, когато подкрепата е била насочена към водачите на автомобили. Според министерството тогава схемата не е имала достатъчна обосновка и е създала риск от наказателна процедура от страна на Европейската комисия.

От ведомството реагираха и на твърденията на опозицията, че нейните предложения са били по-близо до европейските правила.

"Претенциите на партии от опозицията, че тяхната политика ни е доближавала до ЕС, са напълно несъстоятелни, след като не познават правилата за работа на европейските институции", заявиха от министерството.

По-рано ГЕРБ критикува еднократната помощ от 50 евро за най-уязвимите, като от партията заявиха, че няма гаранция средствата да достигнат точно до хората, за които са предназначени. От ГЕРБ поставиха въпроси и около времето, в което се предлага мярката, непосредствено преди началото на президентската кампания.

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