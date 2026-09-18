Министерството на икономиката отговори на опозицията за мерките срещу поскъпването на горивата

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията излезе с позиция по повод критиките на опозиционни партии към мерките на правителството заради високите цени на горивата. По-рано през деня ГЕРБ постави под съмнение ефективността на част от предложенията и свърза момента на обявяването им с предстоящата президентска кампания.

От министерството посочиха, че пакетът за над 300 млн. евро е насочен към обществения транспорт, автобусните превозвачи, земеделските производители и социално уязвимите групи. Правителството представи мерките като част от усилията за ограничаване на ценовия натиск и подкрепа на домакинствата и бизнеса.

"Осигурената от правителството помощ от над 300 млн. евро поради ръста на цените на горивата в подкрепа на обществения транспорт, автобусните превозвачи, земеделските производители и най-уязвимите обществени групи е базирана на реални данни и има общ стабилизиращ ефект в социалната сфера и икономиката", се казва в позицията на ведомството.

От министерството отхвърлиха и критиката към начина, по който се определят получателите на помощ.

"За разлика от други, това правителство не дели социално уязвимите хора на такива, които притежават автомобили, и такива, които не притежават, тъй като всички са потърпевши от кризата с доставки на енергийни ресурси", заявиха от МИИИ.

В позицията се прави и препратка към мерките от 2022 година, когато подкрепата е била насочена към водачите на автомобили. Според министерството тогава схемата не е имала достатъчна обосновка и е създала риск от наказателна процедура от страна на Европейската комисия.

От ведомството реагираха и на твърденията на опозицията, че нейните предложения са били по-близо до европейските правила.

"Претенциите на партии от опозицията, че тяхната политика ни е доближавала до ЕС, са напълно несъстоятелни, след като не познават правилата за работа на европейските институции", заявиха от министерството.

По-рано ГЕРБ критикува еднократната помощ от 50 евро за най-уязвимите, като от партията заявиха, че няма гаранция средствата да достигнат точно до хората, за които са предназначени. От ГЕРБ поставиха въпроси и около времето, в което се предлага мярката, непосредствено преди началото на президентската кампания.