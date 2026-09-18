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Киселова за случая с мантинелите: Данните са сериозни, но връзките трябва да бъдат доказани

Киселова за случая с мантинелите: Данните са сериозни, но връзките трябва да бъдат доказани
ТВ кадър

Конституционалистът предупреди срещу „присъди пред медиите“ и посочи, че ключово ще бъде дали МВР може да докаже връзката между обществените поръчки и твърдяното отклоняване на средства

Ключовият въпрос около данните за обществените поръчки за мантинели е дали разследващите ще успеят да докажат връзката между получилите поръчките дружества, движението на средствата и хората, за които се твърди, че са се възползвали от тях. Това коментира конституционалистът доц. Наталия Киселова в "Денят ON AIR".

"Данните са респектиращи", заяви Киселова, но подчерта, че престъпления от подобен характер се доказват трудно и окончателните изводи трябва да се правят от разследващите органи и съда, а не в медиите.

Коментарът ѝ идва, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви данни от проверка, според които четири дружества са получили над 99% от обследваните обществени поръчки за мантинели. МВР твърди още, че част от средствата впоследствие са били насочени към дружество, платило 36 полета на лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски.

"Опасно е да се произнасят присъди пред медиите"

Според Киселова трябва да се установи кой е отклонил средства и дали може да бъде доказана цялата връзка между отделните участници.

Тя обърна внимание, че при подобни разследвания доказването може да бъде продължително, включително заради необходимостта да се установява реалната стойност на извършените дейности.

"Опасно е да се произнасят присъди пред медиите, досъдебните производства са по-дълги от един репортаж", заяви тя.

По-рано през деня изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска от ДАНС пълната справка с данните, представени на брифинга на правителството.

Пеевски от своя страна отрече твърденията на Демерджиев, определи ги като "измислици" и заяви, че ще сезира прокуратурата.

Киселова коментира и посланика ни в ОАЕ

Конституционалистът засегна и случая с българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Според нея извикването му обратно в София трябва да се разграничава от процедурата за предсрочно прекратяване на мандата му.

Тя посочи, че освобождаването на посланик става с указ на президента след предложение на Министерския съвет.

Киселова коментира и подновената публична дискусия около помилването на Огнян Атанасов от Илияна Йотова, когато тя беше вицепрезидент. По думите ѝ всеки случай на помилване трябва да се разглежда спрямо конкретните обстоятелства към момента на вземането на решението.

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