Иран: Стотици хиляди доброволци заявиха готовност за военно обучение

Стотици хиляди иранци се включиха в организирана от властите демонстрация в Техеран, с която беше показана готовност за участие в отбраната на страната, съобщава Асошиейтед прес.

Според иранските власти над 300 000 души са участвали в шествието, а повече от 600 000 доброволци вече са се регистрирали за ограничено военно обучение. Кампанията е наречена „Джанфадай е Иран“, което означава „онези, които жертват живота си за Иран“.

Участниците, част от които бяха облечени във военни униформи и носеха знамена, преминаха по централните улици на Техеран. Държавните медии съобщават, че доброволците скоро ще започнат обучение с автомати и ще бъдат включени като допълнителна сила към Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и доброволческите формирования „Басидж“.

Ръководителят на „Басидж“ Хосейн Таеб заяви, че доброволците ще бъдат подготвени за „пълномащабна отбрана“. По думите му подобни прояви предстои да бъдат организирани и в други ирански градове.

По време на шествието бяха демонстрирани и военни системи, включително зенитни установки и картечници. Революционната гвардия показа и дронове, които според властите се използват срещу кораби в Ормузкия проток.

Демонстрацията се проведе на фона на тежкото икономическо положение в Иран и засиления натиск от страна на САЩ. Вашингтон наложи нови санкции, а американската морска блокада на иранските пристанища допълнително затруднява икономиката на страната.

Масуд Пезешкиан и представители на военното и политическото ръководство наблюдаваха проявата.

Кампанията се провежда след мащабните протести в Иран през януари, които започнаха заради икономическите проблеми и впоследствие прераснаха в по-широко недоволство срещу управлението. Според активисти при потушаването им са загинали повече от 7000 души, а десетки хиляди са били задържани.

През май иранските власти заявиха, че над 30 милиона души са изразили готовност да се жертват в защита на теократичното управление. Тези данни обаче не са били независимо потвърдени от Асошиейтед прес.