Новини
Търси
Подкаст
Спорт

ЦСКА 1948 обърна Славия и взе трите точки на старта на 10-ия кръг

ЦСКА 1948 обърна Славия и взе трите точки на старта на 10-ия кръг
БТА

"Белите" поведоха от дузпа чрез Иван Минчев, но Георги Русев и Атанас Илиев донесоха обрата за гостите

ЦСКА 1948 победи Славия с 2:1 като гост в първия двубой от 10-ия кръг на Първа лига. "Белите" имаха аванс след първото полувреме, но гостите стигнаха до пълен обрат след почивката.

Първата сериозна възможност дойде още в 9-ата минута, когато Георги Русев проби по левия фланг и центрира към Фредерик Масиел, но той стреля над напречната греда.

Славия отговори малко по-късно. Никола Савич пробва удар извън наказателното поле, Алекс Божев не успя да улови, но Лаша Двали се намеси навреме пред Владимир Николов.

В 38-ата минута домакините получиха дузпа след намеса на ВАР. Главният съдия Радослав Гидженов прегледа ситуацията за нарушение на Алекс Божев срещу Емил Стоев и посочи бялата точка. Иван Минчев бе точен за 1:0.

До края на първата част ЦСКА 1948 бе близо до изравняване. Мамаду Диало засече с глава центриране на Диего Медина, но топката срещна гредата, а в добавеното време Иван Андонов спаси изстрел на Георги Русев.

Само пет минути след подновяването на играта гостите изравниха. Фредерик Масиел центрира, а Георги Русев се включи добре и с глава направи 1:1.

В 83-ата минута дойде и пълният обрат. Първоначално Гидженов отсъди пряк свободен удар за нарушение извън наказателното поле, но след намеса на ВАР решението бе променено на дузпа. Атанас Илиев застана зад топката и реализира за 2:1.

Четири минути по-късно Владимир Николов прати топката във вратата на ЦСКА 1948, но след преразглеждане попадението беше отменено заради засада.

С успеха ЦСКА 1948 събра 22 точки и заема четвъртото място в класирането. Славия остава със 11 точки на седмата позиция.

След паузата за националните отбори Славия гостува на Ботев Пловдив, а ЦСКА 1948 приема ЦСКА в Бистрица.

Още по темата

ЦСКА - ЦСКА 1948 и Левски срещу Арда в новия турнир на БФС

ЦСКА - ЦСКА 1948 и Левски срещу Арда в новия турнир на БФС

ЦСКА 1948 пречупи Дунав с късен гол в Бистрица в дебюта на "Валверде" от ж.к Младост 1

ЦСКА 1948 пречупи Дунав с късен гол в Бистрица в дебюта на "Валверде" от ж.к Младост 1

ЦСКА 1948 представи бразилски ляв бек

ЦСКА 1948 представи бразилски ляв бек

ЦСКА 1948 обяви раздялата с Александър Александров

ЦСКА 1948 обяви раздялата с Александър Александров

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Водещи

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 7 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 14 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 15 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 21 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 26 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 44 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 45 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 57 минути
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 58 минути
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко