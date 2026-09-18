ЦСКА 1948 обърна Славия и взе трите точки на старта на 10-ия кръг

ЦСКА 1948 победи Славия с 2:1 като гост в първия двубой от 10-ия кръг на Първа лига. "Белите" имаха аванс след първото полувреме, но гостите стигнаха до пълен обрат след почивката.

Първата сериозна възможност дойде още в 9-ата минута, когато Георги Русев проби по левия фланг и центрира към Фредерик Масиел, но той стреля над напречната греда.

Славия отговори малко по-късно. Никола Савич пробва удар извън наказателното поле, Алекс Божев не успя да улови, но Лаша Двали се намеси навреме пред Владимир Николов.

В 38-ата минута домакините получиха дузпа след намеса на ВАР. Главният съдия Радослав Гидженов прегледа ситуацията за нарушение на Алекс Божев срещу Емил Стоев и посочи бялата точка. Иван Минчев бе точен за 1:0.

До края на първата част ЦСКА 1948 бе близо до изравняване. Мамаду Диало засече с глава центриране на Диего Медина, но топката срещна гредата, а в добавеното време Иван Андонов спаси изстрел на Георги Русев.

Само пет минути след подновяването на играта гостите изравниха. Фредерик Масиел центрира, а Георги Русев се включи добре и с глава направи 1:1.

В 83-ата минута дойде и пълният обрат. Първоначално Гидженов отсъди пряк свободен удар за нарушение извън наказателното поле, но след намеса на ВАР решението бе променено на дузпа. Атанас Илиев застана зад топката и реализира за 2:1.

Четири минути по-късно Владимир Николов прати топката във вратата на ЦСКА 1948, но след преразглеждане попадението беше отменено заради засада.

С успеха ЦСКА 1948 събра 22 точки и заема четвъртото място в класирането. Славия остава със 11 точки на седмата позиция.

След паузата за националните отбори Славия гостува на Ботев Пловдив, а ЦСКА 1948 приема ЦСКА в Бистрица.