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КЗП тръгна срещу топлинните счетоводители заради поскъпване с до 40%

КЗП тръгна срещу топлинните счетоводители заради поскъпване с до 40%
Nova

Мая Манолова обяви първите актове за необосновано увеличение на цените и предупреди за допълнителни санкции заради липса на информация към потребителите

Комисията за защита на потребителите е съставила първите актове на топлинни счетоводители заради повишение на цените с до 40% за предстоящия отоплителен сезон. Това съобщи новият председател на КЗП Мая Манолова в първия си работен ден начело на комисията.

По думите ѝ увеличенията са определени като необосновани, а потребителите не са били информирани за тях. Манолова заяви, че именно заради липсата на уведомяване ще последват и допълнителни санкции.

"Първите потърпевши от нашите действия са топлинните счетоводители", коментира тя пред NOVA.

Проверки започват и по бензиностанциите

Манолова обяви, че през следващите седмици КЗП ще започне тематични проверки на бензиностанциите. Целта е да се следи дали търговците на дребно ще предприемат необосновани увеличения на цените на фона на кризата с горивата.

Правителството по-рано през деня представи пакет от мерки срещу високите цени на горивата, сред които финансова помощ за над 550 000 души, подкрепа за транспорта и земеделието и премахване на акциза върху пропан-бутана.

Новият председател на КЗП заяви още, че ще настоява за разширяване на правомощията на комисията, включително във връзка с предложения механизъм "Справедлива стойност".

Манолова провери и намаленията в супермаркетите

В първия си ден Манолова и досегашният председател на КЗП Александър Колячев са проверили как се прилага инициативата "Кошница с грижа" в големите търговски вериги.

Манолова отправи критики към начина, по който част от намаленията се представят пред клиентите, и заяви, че ще следи понижаването на цените да не остане само на хартия.

Тя обяви и че всеки четвъртък КЗП ще организира приемни за граждани, а нейният телефон ще бъде публикуван на сайта на комисията.

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