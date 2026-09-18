14 кандидат-президентски двойки са подали документи за регистрация в ЦИК

До 17:00 ч. на 18 септември 2026 г. в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 14 кандидат-президентски двойки за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Facebook.

Подадените към момента документи са за следните кандидатски двойки:

Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент. Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент. Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент. Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент. Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент. Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент. Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент. Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент. Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент. Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент. Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент. Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент. Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент. Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент.

Според приетата от ЦИК хронограма 22 септември е крайният срок, в който партиите, коалициите и инициативните комитети могат да направят предложения до комисията за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.