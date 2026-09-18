14 кандидат-президентски двойки са подали документи за регистрация в ЦИК

До 17:00 ч. на 18 септември 2026 г. в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 14 кандидат-президентски двойки за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Facebook.
Подадените към момента документи са за следните кандидатски двойки:
- Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент.
- Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент.
- Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент.
- Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент.
- Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент.
- Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент.
- Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент.
- Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент.
- Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент.
- Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент.
- Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент.
- Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент.
- Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент.
- Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент.
Според приетата от ЦИК хронограма 22 септември е крайният срок, в който партиите, коалициите и инициативните комитети могат да направят предложения до комисията за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.