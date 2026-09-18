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14 кандидат-президентски двойки са подали документи за регистрация в ЦИК

14 кандидат-президентски двойки са подали документи за регистрация в ЦИК
Снимка: БТА

Сред подалите документи са Волен Сидеров, Ивелин Михайлов, Боян Расате и Александър Томов, крайният срок за предложенията за регистрация е 22 септември

До 17:00 ч. на 18 септември 2026 г. в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 14 кандидат-президентски двойки за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Facebook.

Подадените към момента документи са за следните кандидатски двойки:

  1. Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент.
  2. Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент.
  3. Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент.
  4. Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент.
  5. Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент.
  6. Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент.
  7. Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент.
  8. Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент.
  9. Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент.
  10. Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент.
  11. Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент.
  12. Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент.
  13. Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент.
  14. Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент.

Според приетата от ЦИК хронограма 22 септември е крайният срок, в който партиите, коалициите и инициативните комитети могат да направят предложения до комисията за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.

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