Константин Проданов: Прокуратурата трябва да реагира на данните за схемите около полетите на Пеевски

Отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства е част от заявения от правителството курс към разграждане на олигархичния модел, заяви в предаването "Лице в лице" Константин Проданов от "Прогресивна България".

Коментарът му е по повод изнесената от вътрешния министър Иван Демерджиев информация, че полети на лидера на ДПС Делян Пеевски са били плащани чрез дружества, създадени с невярна цел. По думите на Проданов средствата, включително чрез увеличаване на стойността им, са били отклонявани към дружество "касичка", собственост на бащата на българския посланик.

"Моята трактовка е, че ние дойдохме с ясна заявка за разграждане на олигархичния модел и пресичане на достъпа до обществен ресурс. Това е поредната стъпка в тази посока", посочи Проданов.

Според него конкретните данни, представени от Демерджиев, са били достатъчно убедителни, за да бъде предприета и мярката за отзоваване на посланика.

"Оттук нататък е работа на контролните органи и най-вече на прокуратурата да реагират на информацията, която беше изнесена. В крайна сметка министър Демерджиев застава с името си зад информацията", сподели той.

Проданов определи като впечатляваща креативността на описаните схеми и посочи, че ако действията са били извършвани и са незаконни, прокуратурата трябва да предприеме необходимото.

"Ако това се е правило и е незаконно, прокуратурата трябва да влезе в ролята си и да предприеме действия".

"Данните ми се сториха доста детайлни. И според мен има основание компетентните органи да им обърнат внимание", коментира Проданов.

Той коментира и изнесените от председателя на ДАНС Пламен Тончев данни за множество сигнали, изпращани от агенцията до прокуратурата, по които според него не е последвала достатъчна реакция. По думите му ДАНС е предоставяла информация и за случая "Петрохан" още преди година.

"Надали казвам нещо изненадващо за някой български гражданин, но прокуратурата очевидно не работи добре. Аз не съм от тази система, но сред обществото има усещане, че там има дефицити", подчерта Проданов.

Той припомни и предприетите от управляващите действия в посока съдебна реформа, сред които предстоящият избор на нов Висш съдебен съвет.

"Не случайно една от първите стъпки, които ние предприехме, беше да започнем съдебна реформа. Конкретно предстоящите мерки в тази връзка са избирането на нов Висш съдебен съвет. Вече имаме номинации. Номинирали сме 11 души в координация и след съгласуване и с граждански организации", каза Проданов.

Проданов коментира и действията на правителството за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата върху домакинствата и бизнеса.

По думите му подготвеният пакет от мерки е на обща стойност над 330 млн. евро, като сред основните цели е подкрепата за гражданите и най-засегнатите сектори.

"Става дума за пакет от мерки на стойност над 330 милиона евро общо. Нашата първа грижа не е хазната, а благосъстоянието на българските граждани. Няма как да потриваме ръце, при положение че хората страдат от тези високи цени", сподели той.

Първата група мерки вече е предвидена в действащия бюджет и е на стойност над 220 млн. евро. От тях 170 млн. евро са насочени като целева помощ към земеделските производители, а 55 млн. евро - към тежкотоварния транспортен сектор.

"Много е ключово да се има предвид, че това са разходи, които влизат в тази издръжка, която толкова бодеше очите на опозицията и приравняваха на кафе и тоалетна хартия. Сега тези средства ще подпомогнат двата ключови сектора, които най-директно изпитват връзката между високите цени на горивата, които са функция от външни фактори, и цените на храните", сподели той.

Мерките са предвидени да действат до края на годината, а за 2027 г. управляващите очакват да заложат допълнителни буфери в бюджета.

"За догодина ще предложим най-вероятно допълнителни буфери в Бюджет 2027, които да ни помогнат да реагираме с нов пакет от мерки, ако цените на горивата останат на високи нива".

Предвиждат се и субсидии за училищния транспорт, който обслужва общински маршрути, както и за автобусния превоз, така че да се гарантира непрекъсваемостта на услугата в труднодостъпните населени места.

"Предвидили сме конкретни субсидии и мерки за подпомагане на училищния транспорт, който обслужва общински училищни маршрути, както и за автобусния превоз като цяло, така че да няма прекъсваемост на услугата в труднодостъпни населени места", каза Проданов.

По думите му мерките имат за цел и да насърчат използването на обществения транспорт. Предвидена е подкрепа и за линейките, за да не се стига до спиране на тяхната работа заради разходите за гориво.

Проданов коментира и проверките на Сметната палата, като подчерта независимостта на институцията.

"Сметната палата е абсолютно независим орган. Именно за да не бъдем обвинени, че ние по някакъв начин оказваме влияние, не сме извършили тези одити, а ги прави независим външен орган", заяви Проданов.

Той призова да бъдат изчакани резултатите от одитите, преди да се правят заключения за обема на извършените дейности и разплащанията по тях.

"Там работи много сериозен екип от специалисти. Аз призовавам да изчакаме резултатите от тези одити и да видим наистина ли има такъв обем от сертификати за извършена дейност в предходни години, които са били задържани, за да не бъдат издадени съответните фактури и да не се разплати".