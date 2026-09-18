Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отправи остри критики към мерките на правителството срещу високите цени на горивата. Според него еднократната помощ от 50 евро за около 500 хил. души е недостатъчна, докато значителна част от средствата за земеделието ще облагодетелстват големите производители.

Василев коментира, че кабинетът предвижда 100 млн. евро за компенсации за високите цени на газьола за земеделските производители. По думите му едрите зърнопроизводители ще продължат да продават продукцията си на международни цени и предоставената подкрепа ще увеличи печалбите им. Това е позиция на лидера на ПП, а не установен ефект от мярката.

В същото време Василев посочи малкия бизнес и голяма част от гражданите като групи, които според него остават без достатъчна подкрепа.

"Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода", заяви той, като направи препратка към правителствената инициатива "Кошница с грижа".

Критики и от други партии

Мерките предизвикаха реакции и от други парламентарни сили. От ГЕРБ поставиха под въпрос дали еднократната помощ от 50 евро ще достигне до хората, които действително се нуждаят от нея. Критики към предложенията отправиха и от "Демократична България".

Василев определи като най-адекватно сред предложенията премахването на акциза върху пропан-бутана, но отбеляза, че за подобна промяна ще бъде необходима процедура пред Европейската комисия.

Според лидера на ПП вместо ограничена помощ кабинетът трябва да търси по-широка мярка за хората, които са засегнати от поскъпването на горивата. Той даде за пример отстъпката за горива, прилагана през 2022 г.