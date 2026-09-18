ДАНС с призив към прокуратурата да работи

"Ще отправя призив към компетентните органи и се надявам прокуратурата, декларирайки взаимодействие и готовност за работа с правоохранителните органи, да даде отговори и да предприеме бързи действия по тези проблеми, които ДАНС е изпратила в прокуратурата." Този призив отправи председателят на ДАНС Пламен Тончев по време на брифинг в Министерския съвет във връзка с предприетите от институциите действия срещу корупцията.

От думите му стана ясно, че усилията на ДАНС и МВР са насочени към няколко министерства - Министерството на регионалното развитие, където е Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на транспорта, където е НКЖИ, Министерството на икономиката, където са ДКК, и Министерството на здравеопазването с бюджет над 5,5 млрд. евро.

"В тези министерства са извършвани сериозни злоупотреби и работим в момента. Когато сме готови, ще дадем отново информация и след това материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата", заяви шефът на ДАНС, цитиран от actualno.com.

Тончев цитира конкретни дела за последните две години, по които се чака конкретен отговор. Става въпрос за сигнали, изпратени от ДАНС до компетентните органи, по които няма развитие.

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