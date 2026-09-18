Началникът на отбраната участва в конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген

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Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО, която се провежда в Копенхаген, Дания, съобщиха от Министерството на отбраната.
Форумът събира началниците на отбраната на 32-те държави членки на Алианса за обсъждане на актуалната среда за сигурност и основните приоритети пред НАТО.
Сред темите на конференцията са изпълнението на решенията, приети на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли, както и глобалните предизвикателства пред сигурността.
В рамките на форума ще бъде избран и следващият председател на Военния комитет на НАТО - най-висшия военен орган на Алианса.
Конференцията се провежда от 18 до 19 септември 2026 г. в Копенхаген. Според информация на сайта на НАТО във форума участват началниците на отбраната на всички 32 държави членки.