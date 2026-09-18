БАБХ извърши над 6300 проверки за безопасността на храните, бракувани са близо 2,9 тона продукти

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е извършила 6318 засилени проверки в периода от 29 юни до 11 септември 2026 г. Проверките са били извън рамките на текущия официален контрол и са обхванали обекти в цялата страна.

Инспекциите са били насочени към търговията с храни и общественото хранене, сезонни и подвижни обекти, кетъринг услуги, включително в хотелски комплекси и туристически обекти с услуга "all inclusive". Проверявани са още производството и предлагането на сладолед, както и обекти, в които се осигурява хранене на деца.

При установените нарушения са издадени 1391 предписания и са съставени 110 акта за установяване на административни нарушения.

За 27 обекта е разпоредено спиране на част или цялата дейност. Възбранени и насочени за унищожаване са 2876,3 кг храни от животински и неживотински произход, 323,3 литра безалкохолни напитки и 402 яйца.

Сред установените нарушения са търговия с храни без необходимата регистрация, предлагане на продукти с изтекъл срок на годност или без информация за произхода им, неправилно съхранение и неспазване на хигиенните изисквания.

Инспекторите са установили още пропуски при етикетирането и случаи на заблуждаваща информация при предлагането на имитиращи продукти.

Контролът на БАБХ за спазване на изискванията за безопасност на храните продължава в рамките на текущия официален контрол.

Сигнали за нередности могат да се подават на горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на агенцията.