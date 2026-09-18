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БАБХ извърши над 6300 проверки за безопасността на храните, бракувани са близо 2,9 тона продукти

БАБХ извърши над 6300 проверки за безопасността на храните, бракувани са близо 2,9 тона продукти

Агенцията е издала 1391 предписания и 110 акта, а за 27 обекта е разпоредено спиране на дейността

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е извършила 6318 засилени проверки в периода от 29 юни до 11 септември 2026 г. Проверките са били извън рамките на текущия официален контрол и са обхванали обекти в цялата страна.

Инспекциите са били насочени към търговията с храни и общественото хранене, сезонни и подвижни обекти, кетъринг услуги, включително в хотелски комплекси и туристически обекти с услуга "all inclusive". Проверявани са още производството и предлагането на сладолед, както и обекти, в които се осигурява хранене на деца.

При установените нарушения са издадени 1391 предписания и са съставени 110 акта за установяване на административни нарушения.

За 27 обекта е разпоредено спиране на част или цялата дейност. Възбранени и насочени за унищожаване са 2876,3 кг храни от животински и неживотински произход, 323,3 литра безалкохолни напитки и 402 яйца.

Сред установените нарушения са търговия с храни без необходимата регистрация, предлагане на продукти с изтекъл срок на годност или без информация за произхода им, неправилно съхранение и неспазване на хигиенните изисквания.

Инспекторите са установили още пропуски при етикетирането и случаи на заблуждаваща информация при предлагането на имитиращи продукти.

Контролът на БАБХ за спазване на изискванията за безопасност на храните продължава в рамките на текущия официален контрол.

Сигнали за нередности могат да се подават на горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на агенцията.

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