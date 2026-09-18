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Николай Найденов: Има вече дисциплинарно дело срещу един нотариус заради „Баба Алино“

Николай Найденов: Има вече дисциплинарно дело срещу един нотариус заради „Баба Алино“
БТА

Установени са нарушения и от съдии по вписванията

12 нотариуса се проверяват във връзка със сделки в местността „Баба Алино“ от Инспектората към министъра на правосъдието, заяви по време на парламентарен контрол министърът на правосъдието Николай Найденов.

При трима проверките са приключили и е направено предложение за образуване на дисциплинарно производство, при един такова вече е в ход, поясни той. 

Найденов уточни, че приключилите три проверки са най-обемните, при другите нотариуси става дума за една-две сделки. Крайното решение ще бъде на дисциплинарната комисия на Нотариалната камара, предава БТА. 

Министърът отбеляза, че са установени нарушения и от съдии по вписванията, като при тях също се извършват проверки.

По информация от прокуратурата към 17 септември – в Окръжна прокуратура – Варна има шест преписки, свързани с незаконно строителство в местността „Баба Алино“, основното досъдебно производство е образувано по данни за евентуални длъжностни престъпления. Отделно се проверяват и данни за предполагаемо пране на пари.

В Районна прокуратура – Варна има девет досъдебни производства по различни аспекти на казуса –  за документни престъпления, неверни декларации, незаконна сеч, предполагаема измама и други деяния.

По едно от тях разследването е приключило и на 20 юли 2026 е внесен Обвинителен акт в съда срещу един човек за възпрепятстване на държавни общински служители да извършат проверка. По друго – двама души са обвиняеми за издаване на удостоверения за търпимост свързани с неверни обстоятелства.

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