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Дрон край германска военна база: разследват възможна руска следа

Дрон край германска военна база: разследват възможна руска следа
АР/БТА

На 4 август на летището в Лайпциг беше открит дрон с експлозиви в близост до украински товарен самолет

Германските власти проверяват дали части от дрон, открити в близост до военновъздушната база във Вунсторф край Хановер, имат връзка с осуетения опит за атака с безпилотен апарат на летището в Лайпциг миналия месец.

За инцидента германските власти обвиниха Русия, съобщи ДПА.

„Ако има връзка между двата инцидента, ще я разследваме“, заяви говорителка на федералната прокуратура в Карлсруе.

Разследването започна, след като в началото на миналата седмица на около два километра от базата във Вунсторф са били открити части от дрон. Следователи са започнали претърсване на района в опит да открият допълнителни останки и данни за произхода на безпилотния апарат.

По информация на източници от германските служби за сигурност, цитирани от ДПА, става дума за дрон, който не се предлага в търговската мрежа, а е сглобен от самоделни компоненти.

Засега не са открити следи от взривни вещества. Разследващите обаче са установили някои сходства между намерените части и дрона, открит миналия месец на летище Лайпциг/Хале. В съчетание с факта, че останките са намерени в близост до военен обект, това се разглежда като възможна следа към хипотеза за руска разузнавателна дейност.

На 4 август на летището в Лайпциг беше открит дрон с експлозиви в близост до украински товарен самолет. След случая германският вътрешен министър Александер Добринт заяви, че осуетеният опит за атака „не е изолиран инцидент“.

Москва отрече да има отношение към случая. Руският президент Владимир Путин определи реакцията на германските власти като „сериозна грешка“.

Междувременно Германия предприе дипломатически мерки в отговор на инцидента, включително затваряне на руското генерално консулство в Бон и на „Руския дом“ в Берлин. За последния от години има твърдения, че може да се използва от руски разузнавателни структури, посочва ДПА.

Германският обществен телевизионен оператор NDR съобщи, че една от намерените части край Вунсторф може да е произведена с 3D принтер. Федералната прокуратура в Карлсруе отказа да коментира информацията.

Според разследващите дронът вероятно се е разбил в района на базата, след което се е разпаднал на няколко части. Търсенето на останалите фрагменти и други следи продължава.

Военновъздушната база във Вунсторф се намира на около 20 километра северозападно от Хановер и е важен обект на Бундесвера. В нея е базиран германският флот от военнотранспортни самолети A400M.

На фона на активната германска военна подкрепа за Украйна властите в Берлин съобщават за увеличаващи се случаи на хибридни заплахи, за които се предполага, че са свързани с Русия.

Сред посочваните прояви са саботаж на инфраструктура, кибератаки и инциденти с дронове, които според ДПА могат да бъдат насочени към дестабилизиране на Германия.

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