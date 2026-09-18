Украйна постави началото на нов формат с още седем европейски държави

Украйна и седем нейни европейски съседи поставят началото на нов регионален формат – „Карпатската осморка“ (К8).

Инициативата беше обявена от украинския президент Володимир Зеленски по време на първата среща на върха на новото обединение, съобщи Укринформ.

Учредителната среща се провежда в украинската част на Карпатите, в Ивано-Франковска област. По думите на Зеленски това е първият форум, който събира всички държави от Карпатския регион в рамките на единен формат.

Украинският президент заяви, че К8 ще бъде насочена към развитието на логистиката, трансграничните икономически връзки и подкрепата за местните общности.

В срещата участват представители на Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия. Зеленски приветства президентите на Румъния и Сърбия, полския министър-председател, както и представителите на Словакия, Чехия и Австрия. По думите му унгарската делегация ще се присъедини към разговорите по-късно.

На срещата присъстват и представители на Европейския съюз.