Арестуваха турска футболна легенда в акция срещу наркотици

Бившият национал на Турция Хасан Шаш е сред арестуваните в акция на полицията за борба с наркотиците. 50-годишният мъж е един от 16 задържани влесдствие на разследване за разпространение и посредничество при доставка на наркотични и психотропни вещества.

Сред задържаните са още актьори, музиканти и инфуелнсъри. На всички са разпоредени биологични изследвания. Властите все още издирват още двама заподозрени по случая. Това е четвъртата подобна мащабна акция срещу популярни личности в Турция от края на 2025 г. насам.

Хасан Шаш имат над 300 мача за гранда Галатасарай между 1998 и 2009 година. Той записа 40 двубоя за националния отбор на Турция, с който спечели бронзов медал от световното първенство в Япония и Южна Корея през 2002 година. В началото на кариерата си Шаш изтърпява 6-месечно наказание за употреба на допинг.