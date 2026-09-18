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Бойкот на „Лаута“: Локомотив Пловдив остава без фенове срещу ЦСКА

Бойкот на „Лаута“: Локомотив Пловдив остава без фенове срещу ЦСКА

Акцията е продължение на протестите срещу собственика Христо Крушарски

Привържениците на Локомотив (Пловдив) продължават с акцията срещу управлението на собственика Христо Крушарски. Със специално съобщение във „Фейсбук“ фенклубът на „смърфовете“ обяви, че ще остави „Лаута“ празен за предстоящия в неделя домакински мач срещу ЦСКА.

Отправен е призив останалите привърженици на Локо (Пловдив) също да не закупуват билети за мача. Фенклубът поясни, че за мача срещу „армейците“ феновете ще бъдат пред стадиона, но няма да влязат вътре. Феновете изразяват сериозно недоволство от начина на управление на клуба. В предишното домакинство срещу Черно море Трибуна „Бесика" остана празна.

Локомотив Пловдив има само две победи и цели седем загуби от началото на сезона, а през лятото се раздели с важни фигури като Жоел Цварц и Каталин Иту, които преминаха в ЦСКА. 

 

 

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