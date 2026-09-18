Опит за имотна измама в центъра на София: Апартамент за над 1 млн. евро с фалшиво завещание

Апартамент от около 140 кв. м в идеалния център на София е бил обект на предполагаема имотна схема с фалшиво саморъчно завещание. Служители на СДВР са предотвратили придобиването на имота и са задържали трима души - двама мъже и жена.

При посочени от полицията пазарни цени между 8000 и 15 000 евро на квадратен метър, стойността на жилището би била приблизително между 1,12 и 2,1 млн. евро.

Случаят започнал в края на август, когато в отдел "Икономическа полиция" на СДВР постъпила информация за подготвяна схема с недвижим имот.

При последвалата проверка полицаите установили, че в нотариална кантора е представено саморъчно завещание. Назначената графологична експертиза показала, че документът не е изготвен от човека, посочен като наследодател.

Разследващите установили още, че той има живи наследници, които се намират извън България.

Арести в нотариална кантора

На 16 септември служители на "Икономическа полиция" провели специализирана операция в нотариална кантора в София. Според МВР по този начин е било предотвратено нанасянето на имуществени вреди на действителните наследници.

Задържани са трима души, като по данни на СДВР двама от тях са с множество криминални прояви. Извършени са претърсвания на адреси и автомобили, а разследването продължава да изяснява ролята на всеки от задържаните.

След докладване на материалите в Софийската районна прокуратура тримата са привлечени като обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа.