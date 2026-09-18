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Шефът на OpenAI: Светът има причина да се страхува от изкуствения интелект

Шефът на OpenAI: Светът има причина да се страхува от изкуствения интелект

„Наистина смятам, че с въвеждането на нови технологии е неизбежно да се стигне до определен брой инциденти“, каза Алтман

Предупрежденията за потенциалните рискове от изкуствения интелект продължават да идват и от хората, които стоят начело на развитието на технологията.

Сам Алтман, главен изпълнителен директор на OpenAI, заяви, че не може да гарантира, че изкуственият интелект ще бъде напълно безопасен във всички ситуации.

По време на конференцията Dreamforce, организирана от Salesforce, Алтман коментира, че с навлизането на нови технологии определен брой инциденти вероятно няма как да бъдат избегнати. Според него ключовият въпрос е как индустрията ще реагира на подобни случаи и дали ще успява да извлича необходимите поуки от тях, съобщава Gizmochina.

„Наистина смятам, че с въвеждането на нови технологии е неизбежно да се стигне до определен брой инциденти“, каза Алтман. По думите му е особено важно да бъде изградена добра практика за докладване на инцидентите и анализиране на причините за тях.

Като пример той посочи начина, по който функционират Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) в САЩ. Двете институции разследват инциденти в авиацията и използват резултатите, за да предотвратяват бъдещи проблеми. Според Алтман именно подобна култура на анализ и учене от грешките е сред факторите за високото ниво на безопасност на съвременния въздушен транспорт.

Междувременно темата за потенциалните екзистенциални рискове от AI беше повдигната и от Джейкъб Хилтън, бивш изследовател в Anthropic и OpenAI. След напускането си той започна да публикува позиции в X, известен преди като Twitter, в които предупреждава, че надпреварата за развитието на изкуствения интелект може да доведе до създаването на системи с потенциално катастрофални последици за човечеството.

Алтман не отхвърли подобни опасения. Той заяви, че страховете на обществото от евентуална загуба на контрол върху AI, както и от прекомерната концентрация на влияние в ръцете на малък брой технологични лаборатории, са разбираеми.

„Светът има основание да се страхува от изкуствения интелект“, заяви ръководителят на OpenAI.

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