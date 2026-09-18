Германски либерал: ЕС не трябва да бъде заложник на ветото на една държава

Ние, либералите, сме твърдо убедени, че бъдещето на Балканите е европейско бъдеще, което е тясно свързано със стабилността и сигурността на Европа, както и с демократичните сили на континента. Това изявление направи немският евродепутат от „Обнови Европа“ и президент на Европейския либерален форум (ELF) Ян-Кристоф Йотен. Информацията предава БТА.

Той говори по време на петото издание на международния форум „EU Meets the Balkans“, провеждащ се в „София Тех Парк“. Организатори на събитието са ELF в партньорство с партия АЛДЕ и Атлантическия клуб в България.

Според Йотен тази конференция е сред най-значимите платформи за дебат около интеграцията на региона. Той посочи, че разширяването на ЕС надхвърля техническото изпълнение на критерии и процедури. Президентът на ELF увери, че форумът активно съдейства за този процес чрез подкрепа за либералните партии в Западните Балкани и същевременно си сътрудничи с институциите на съюза. Той обаче бе категоричен, че самият ЕС трябва да бъде реформиран, за да се подготви за новите страни членки.

В изказването си германският политик даде пример с Черна гора, която напредва устремено към членство и показва сериозни усилия. Йотен допусна възможността за ревизия на настоящите споразумения, за да се улеснят промените, и подчерта, че съюзът трябва да реагира по-експедитивно. По думите му бъдещото приемане на нови държави ще тества капацитета на европейската демокрация да брани ценностите си.

Евродепутатът направи паралел с блокираното в миналото приемане на България и Румъния в Шенген. Именно заради подобни казуси ELF настоява за промяна на режима на ветото и преустройство на модела за вземане на решения. Идеята е да се спре практиката една-единствена държава да спира интеграцията на Западните Балкани.

Предложението на Европейския либерален форум предвижда налагането на вето да изисква мнозинство от поне 50% от държавите членки, които представляват съответния дял от европейското население. Йотен уточни, че целта не е да се загърбят интересите на по-малките нации, а ЕС да не остава заложник на единични решения.