Две земетресения разтърсиха Гърция в рамките на часове

Два труса са регистрирани тази сутрин в Гърция, като по-силният е бил с магнитуд 4,3 по Рихтер. Земетресението е станало около 6:40 ч., а епицентърът му е бил на около 25 километра от остров Скиатос.

Дълбочината на труса е приблизително 10 километра, показват данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е било усетено от хора в района, част от които са описали преживяното в сайта на EMSC. Сред публикуваните коментари са, че сградите са се разтресли, а леглата са се разлюлели. Други жители определят труса като силен, но краткотраен.

По-късно, в 9:42 ч., е регистрирано и второ земетресение с магнитуд 4,2. Според гръцкия вестник „Катимерини“ епицентърът му се е намирал в морето, на около пет километра източно от Василика в северната част на остров Евия.

Първоначалните данни на Геодинамичния институт сочат, че хипоцентърът на втория трус е бил на дълбочина около 16,8 километра. Земетресението е било усетено и в някои части на област Атика.