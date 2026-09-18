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В акция срещу наркотиците: Арестуваха "Ататюрк" в Турция

В акция срещу наркотиците: Арестуваха "Ататюрк" в Турция
Pixabay

В ареста са приведени още звездата от телевизионните сериали Мелис Сезен (която е с корени от Северна Македония), популярният рап изпълнител Сефо, както и други известни лица от развлекателния сектор

Тази сутрин турските сили за сигурност стартираха операция срещу употребата и разпространението на забранени субстанции, насочена към популярни фигури от шоубизнеса и телевизионната индустрия. По данни на турските медии, цитиращи Главната републиканска прокуратура на Бакъркьой, в Истанбул са издадени заповеди за арест на 18 души, които вече са в ареста.

Сред задържаните е Арас Булут Ийинемли — един от най-известните млади актьори в Турция, придобил популярност с главната роля във филмовия проект „Ататюрк 1881-1919“ (сниман в копродукция с „Дисни“).

В ареста са приведени още звездата от телевизионните сериали Мелис Сезен (която е с корени от Северна Македония), популярният рап изпълнител Сефо, както и други известни лица от развлекателния сектор.

От прокуратурата на Бакъркьой официално обявиха, че в рамките на разследването срещу трафика на наркотици са събрани доказателства за публични личности — актьори, певци, предприемачи и инфлуенсъри, които са употребявали наркотични и стимулиращи вещества или са ги предоставяли на трети лица.

Полицията е извършила обиски в домовете на заподозрените, след което те са отведени за разпити. Всички задържани лица ще бъдат подложени на задължителен тест за употреба на наркотици.

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