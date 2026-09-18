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Илхан Кючук: Трябва да продължим обединението на Европа

Илхан Кючук: Трябва да продължим обединението на Европа
БТА

Кючук изрази съжаление, че Балканите губят умове и потенциал

Трябва да намерим формулата с този политически кураж и амбиция, с който България и Румъния влязоха в ЕС, да продължим обединението на Европа. Това заяви българският евродепутат от „Обнови Европа“ Илхан Кючук на петото издание на форума EU Meets the Balkans , който се състои днес в София.

"Някои ще кажат, че Европа трябва да се реформира вътрешно - категорично "да", но тази реформа не може да бъде за сметка на очакванията на европейските граждани на Балканите", каза евродепутатът, цитиран от БТА.

Той припомни речта на Урсула фон дер Лайен , в която се говореше за един сложен геополитически свят, в който всички геополитически предизвикателства стоят на дневен ред.

"Свят, в който Балканите ще трябва да търсят своето място", каза Кючук.  

Той е на мнение, че не става въпрос за технически критерии, за правила и процедури, които трябва да бъдат по един или друг начин елиминирани или заобиколени, а за ясен политически ангажимент от страна на Европейския съюз към Балканите.

Той отбеляза, че Европейският парламент приветства инициативата на Урсула Фон дер Лайен за асоциирано членство с Канада в ЕС.

Кючук изрази съжаление, че Балканите губят умове и потенциал.

"Идеята балканските граждани да живеят достойно с разбирането, че нямат отношение само към миналото и към тежките исторически въпроси, а гледат обединени към бъдещето, си заслужава", смята българският евродепутат. Според него това е политически въпрос. 

Той призова да бъде оставена историята на историците, а политиците да изграждат пътища, потенциал, да създават усещането, че не може да бъде все така и реалността може да бъде променена. 

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