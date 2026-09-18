„Ултрас Левски“ скочи на клуба заради високите цени на билетите

Организацията „Ултрас Левски“ използва страницата си във „Фейсбук“, за да публикува пространна декларация, с която упреква ръководството на клуба за високите цени на пакетните и индивидуалните билети за домакинските мачове от основната фаза на Лига Европа. Именно това доведе до отлива от трибуните и по време на вчерашния мач срещу Ред Бел Залцбург имаше 22 378 зрители.

Левски пусна пакетните билети за мачовете в Лига Европа

Ултрасите настояват за намаляване на цените за следващите домашни срещи за „сините" от турнира, както и компенсиране на хората, закупили пакетни билети. За подобно нещо веднага след загубата от „червените бикове" намекна и членът на Съвета на директорите на Левски Даниел Боримиров.