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„Ултрас Левски“ скочи на клуба заради високите цени на билетите

„Ултрас Левски“ скочи на клуба заради високите цени на билетите
БТА

На вчерашния мач срещу Ред Бел Залцбург имаше 22 378 зрители

Организацията „Ултрас Левски“ използва страницата си във „Фейсбук“, за да публикува пространна декларация, с която упреква ръководството на клуба за високите цени на пакетните и индивидуалните билети за домакинските мачове от основната фаза на Лига Европа. Именно това доведе до отлива от трибуните и по време на вчерашния мач срещу Ред Бел Залцбург имаше 22 378 зрители.

Левски пусна пакетните билети за мачовете в Лига Европа

Ултрасите настояват за намаляване на цените за следващите домашни срещи за „сините" от турнира, както и компенсиране на хората, закупили пакетни билети. За подобно нещо веднага след загубата от „червените бикове" намекна и членът на Съвета на директорите на Левски Даниел Боримиров.

 

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