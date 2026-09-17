Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Хореографията на сектор „Б" при завръщането на Левски в Европа (ВИДЕО)

Хореографията на сектор „Б" при завръщането на Левски в Европа (ВИДЕО)
ТАРАЛЕЖ

Резултатът в срещата все още е 0:0

Феновете на Левски създадоха впечатляваща атмосфера по време на мача срещу Залцбург от основната фаза на Лига Европа.

Привържениците разгънаха мащабна хореография в сектор „Б“ на Националния стадион „Васил Левски“. Тя беше придружена от посланието „Against modern football!“ - „Срещу модерния футбол!“.

Трибуната беше оцветена в синьо, зелено, оранжево и бяло, а хореографията привлече вниманието още в началните минути на срещата.

Още по темата

На Живо: Левски - РБ Залцбург (Съставите)

На Живо: Левски - РБ Залцбург (Съставите)

Левски обяви групата за Залцбург, шестима остават извън сметките

Левски обяви групата за Залцбург, шестима остават извън сметките

Спортният директор на Залцбург: Левски е силен отбор, очаквам труден мач

Спортният директор на Залцбург: Левски е силен отбор, очаквам труден мач

По коя телевизия ще дават Левски - РБ Залцбург в Лига Европа?

По коя телевизия ще дават Левски - РБ Залцбург в Лига Европа?

Милан започна с поражение, Съндърланд с победа: как се представиха съперниците на Левски в Лига Европа

Милан започна с поражение, Съндърланд с победа: как се представиха съперниците на Левски в Лига Европа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Току-що
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 12 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 22 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 24 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 25 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 28 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 36 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 36 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 38 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 38 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 40 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 47 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 53 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 55 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 57 минути