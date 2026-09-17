Хореографията на сектор „Б" при завръщането на Левски в Европа (ВИДЕО)

Феновете на Левски създадоха впечатляваща атмосфера по време на мача срещу Залцбург от основната фаза на Лига Европа.

Привържениците разгънаха мащабна хореография в сектор „Б“ на Националния стадион „Васил Левски“. Тя беше придружена от посланието „Against modern football!“ - „Срещу модерния футбол!“.

Трибуната беше оцветена в синьо, зелено, оранжево и бяло, а хореографията привлече вниманието още в началните минути на срещата.