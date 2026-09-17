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Брокер вся паника: Спряха полетите в Белгия заради снимки на имот с дрон

Брокер вся паника: Спряха полетите в Белгия заради снимки на имот с дрон
АП/БТА

Проблемът се превръща в хроничен за местните авиационни власти, след като преди година столичният аеропорт бе принуден многократно да прекъсва полетите си заради поредица от опасни инциденти с безпилотни апарати

Полетите на белгийското летище Шарлороа бяха парализирани за 25 минути вчера наобед, след като в зоните за сигурност бе засечен неоторизиран дрон.

Пристигналите на място полицейски екипи са успели бързо да локализират и да задържат мъжа, управлявал безпилотната машина. Според официална информация от прокуратурата нарушителят е твърдял, че практикува като брокер на недвижими имоти и е използвал техниката единствено за заснемане на кадри на близка сграда, включена в портфолиото му.

След първоначалните процедури по ареста предстои мъжът да бъде изправен на официален разпит пред съдия.

Този случай допълва черната статистика в Белгия, тъй като само преди седмица подобен инцидент с дрон спря за половин час трафика и на летището в Брюксел. Проблемът се превръща в хроничен за местните авиационни власти, след като преди година столичният аеропорт бе принуден многократно да прекъсва полетите си заради поредица от опасни инциденти с безпилотни апарати.

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