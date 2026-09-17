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Шефът на ДАР: Преразпределението в агенцията не е от средства за незаети щатни бройки

Шефът на ДАР: Преразпределението в агенцията не е от средства за незаети щатни бройки

Това заяви председателят на агенцията Антоан Гечев пред парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност

В Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) се извършва преразпределение на средства, но то не е свързано с пари, останали неизразходвани заради незаети щатни бройки. Това заяви председателят на агенцията Антоан Гечев пред парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност.

Гечев отговори на въпрос на Атанас Атанасов от „Демократична България“, свързан с преразпределението на средства за допълнително финансово стимулиране на служителите на ДАР.

На заседанието беше разгледан и годишният доклад за дейността на разузнавателната агенция за 2025 г. Той беше приет с пет гласа „за“, четири „въздържал се“ и нито един „против“.

Атанасов постави и въпроса за публикация на френското списание „Експрес“, свързана с оценката за работата на българското разузнаване.

Според депутата в проучването, в което са участвали 60 настоящи и бивши ръководители на разузнавателни служби от държави членки на ЕС и НАТО, ДАР е получила нулева оценка.

Гечев оспори подобно тълкуване на резултатите. По думите му участниците са били помолени да посочат и подредят петте най-добри разузнавателни служби в Европа.

„Доколкото разбрах прилаганата методика е: „посочете и подредете топ пет от службите в Европа“, обясни председателят на ДАР.

Според него фактът, че българските служби не са попаднали сред посочените пет, не означава автоматично, че са получили нулева оценка.

„Очевидно никой не е сложил българските служби в топ пет, но това не означава, че не са ги сложили на шесто, седмо или осмо място“, коментира Гечев.

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