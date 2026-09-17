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Тръмп ще посрещне Си Цзинпин лично на летището

Тръмп ще посрещне Си Цзинпин лично на летището
АП/БТА

Подобна стъпка от страна на американския президент се определя като изключителна рядкост, тъй като в масовия случай той посреща чуждестранните лидери директно в Белия дом

Вашингтон се подготвя за ключово дипломатическо събитие, при което американският държавен глава Доналд Тръмп ще направи изключителен жест на уважение към своя китайски колега Си Цзинпин.

Тръмп ще пристигне лично в сряда на пистата, за да приветства лидера на Китай веднага след кацането му, поставяйки началото на неговата официална държавна визита в САЩ. Информацията за това бе потвърдена от висш американски представител пред агенция Франс прес.

Тържественото посрещане, с което Тръмп планира да отдаде най-високи държавни почести на Си Цзинпин, ще се състои във военновъздушната база „Андрюс“. Очаква се самолетът на китайската делегация да кацне там приблизително в 16:00 часа местно време, уточнява източникът.

Подобна стъпка от страна на американския президент се определя като изключителна рядкост, тъй като в масовия случай той посреща чуждестранните лидери директно в Белия дом.

Последното изключение от този протокол беше направено преди малко повече от година, когато Тръмп излезе на пистата, за да посрещне руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха в Аляска, припомня АФП.

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