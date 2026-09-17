Никушор Дан номинира румънски евродепутат за премиер

Румъния е напът да излезе от дългата политическа криза, след като държавният глава Никушор Дан предложи евродепутата Зигфрид Мурешан за нов министър-председател. Информацията за номинацията бе разпространена от телевизия Диджи 24. Към момента кандидатът от редиците на Национално-либералната партия е поискал кратък период за размисъл, преди да обяви окончателното си решение.

По време на пресконференция в президентския дворец „Котрочени“ Никушор Дан обясни, че в законодателния орган все още няма стабилно мнозинство, но е предприел този ход с цел да предложи фигурата с най-висок потенциал за успех.

Президентът изрази разочарование от партийното поведение, като посочи: „Минаха повече от четири месеца, откакто правителството беше свалено и през този интервал имах стотици разговори за намиране на решение. Видях при партиите по-голяма електорална загриженост, отколкото грижа за националния интерес“.

Държавният глава каза още, че страната спешно се нуждае от кабинет с пълни правомощия, и затова е заложил на личността, събрала най-сериозно одобрение по време на проведените консултации с парламентарните партии.

По отношение на кандидата той добави, че „това е лице с опит в Европейския парламент, което е договаряло важни неща. Говорих с г-н Мурешан и той поиска от мен време за размисъл, с което се съобразих. Очаквам да потвърди или отхвърли предложението, преди да го публикувам в Държавен вестник“.

Дан изрази пълна увереност, че съседката ни няма да се отклони от своя прозападен път и ще остане лоялна към ангажиментите си, засягащи фискалната траектория и споразуменията с международните кредитори.

Постът на премиер се оказва труден за попълване, като 45-годишният Зигфрид Мурешан, който е също и заместник-председател на Европейската народна партия (ЕНП) и вицепрезидент на нейната парламентарна група в ЕП, е вече третият опит за номинация. Неговото име беше издигнато съвместно от трите политически сили в управляващата коалиция – Национално-либералната партия, Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. В противовес на тяхната кандидатура, от Социалдемократическата партия издигнаха за премиерския пост своя председател Сорин Гриндяну.

Сегашният опит за съставяне на правителство идва, след като през юни парламентът бламира номинацията на Адриан Вещя от либералите, а преди него евродепутатът Еуджен Томак сам оттегли кандидатурата си поради липса на достатъчна парламентарна подкрепа.