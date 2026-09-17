Антоанета Костадинова спечели злато на силен турнир по спортна стрелба в Будапеща

Антоанета Костадинова спечели златния медал на 10 метра пистолет на силния международен турнир по спортна стрелба MASPED Cup в Будапеща.

Българката влезе във финала с най-добрия резултат от квалификацията - 583 точки. Постижението е само с една точка по-слабо от нейния личен резултат и от държавния рекорд на България.

В решителната стрелба Костадинова се представи безупречно и заслужи първото място в конкуренцията на още три олимпийски медалистки.

Сребърното отличие остана за представителката на домакините Сара Фабиан, която е европейска шампионка на стандартен пистолет. Бронза спечели олимпийската медалистка от Париж 2024 Камил Яжджежевски.

Мирослава Минчева остана съвсем близо до участие във финала. Тя завърши девета с 567 точки, като само две вътрешни десетки я разделиха от място сред най-добрите осем.

Адиел Илиева се нареди на 17-а позиция с резултат от 556 точки.

При мъжете Самуил Донков влезе във финала на пистолет с втори резултат от квалификацията - 578 точки. В решителната стрелба българинът завърши осми.

Българското участие в турнира продължава с дисциплината прецизна стрелба с малокалибрен пистолет.