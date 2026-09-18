Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Окръжният съд в Хасково решава дали баща и двамата му синове, обвинени за убийството на 42-годишен мъж в димитровградското село Странско, да останат за постоянно в ареста.

Обвиняеми са 29-годишните братя Диньо Динев и Даниел Динев и 53-годишният Петър Петров. Прокуратурата поиска спрямо тримата да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Случаят е от 16 септември, когато около 7:30 часа в полицията е подаден сигнал за тежко престъпление. Пристигналият на място екип открил в къща тялото на 42-годишен мъж от Ямбол.

Жертвата била намерена в леглото си с множество наранявания по тялото.

Тримата са задържани часове след престъплението

Разследващите установили заподозрените още същия ден и тримата били задържани.

По данни на полицията пред органите на реда те са направили признания и са описали механизма на извършеното деяние.

Сега съдът в Хасково трябва да прецени дали има основания бащата и двамата му синове да останат в ареста за времето на разследването. Към момента тримата са обвиняеми, а вината им подлежи на установяване от съда.